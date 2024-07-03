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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны показало кадры уничтожения «Искандером» вертолета под Полтавой

Сюжет
Военная операция на Украине

Минобороны показало кадры уничтожения «Искандером» вертолета под Полтавой
Video

Министерство обороны распространило в среду кадры уничтожения авиатехники Вооруженных сил Украины на аэродроме в Полтавской области.

На съемке с воздуха показан аэродром, где стоит вертолет, через несколько секунд кадры меняются, место, где стоял вертолет, заволокло черным дымом.

Минобороны показало кадры уничтожения морских дронов под Новороссийском
Политика

Накануне министерство отчиталось о групповом ударе расчетов «Искандер-М» по стоянке самолетов ВСУ на аэродроме возле Миргорода в Полтавской области.

1 июля Минобороны России сообщило, что военные ударили по самолетам ВВС Украины «на открытой стоянке», в результате повреждения получила как сама техника, так и инфраструктура военного аэродрома.

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Теги
Минобороны Полтава вертолеты Искандер
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