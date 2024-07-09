В Одесской области прозвучали взрывы

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Взрывы раздались в Одесской области, в ряде областей Украины также объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

По информации с карты, воздушную тревогу объявили в Харьковской, Полтавской, Луганской и Донецкой областях.

О взрывах в Одесской и Херсонской областях сообщают также телеграм-каналы «Суспiльне» и «Зеркало недели».

Ранее, 6 июля, в Одессе прозвучал взрыв, об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем телеграм-канале.

Ранее в этот день Труханов объявил о воздушной тревоге в Одесской области, которую отменили менее чем через почти полчаса. В течение дня он трижды объявлял и отменял тревогу.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.