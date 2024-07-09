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Военная операция на Украине ,  
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Глава МИД Чехии вызвал посла России из-за взрывов в больнице в Киеве

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Thomas Peter / Reuters
Фото: Thomas Peter / Reuters

Глава МИД Чехии Ян Липавский вызвал российского посла в Праге Александра Змеевского в связи с недавним инцидентом с больницей в Киеве. Об этом министр написал в X (бывший Twitter).

«Я решил вызвать российского посла. <...> Ему поручено передать послание в Москву», — говорится в посте. Он уточнил, что вызов посла связан со взрывами в детской больнице в Киеве.

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Днем 8 июля в Киеве прозвучали взрывы, власти сообщили о работе систем ПВО. Президент Украины Владимир Зеленский написал тогда о разрушениях в детской больнице «Охматдет» в Шевченковском районе города.

Во время взрыва в больнице пострадали 32 человека, среди них — восемь детей, два человека погибли, сообщала украинская служба по чрезвычайным ситуациям. Новое здание «Охматдет» было на 80% повреждено взрывом, отделение токсикологии полностью уничтожено, разрушены все коммуникации, отключились свет и вода, сообщили киевские власти.

В Киеве 9 июля был объявлен траур. На этот же день Совет Безопасности ООН назначил срочное заседание по Украине.

Минобороны России опровергло заявления Украины о целях ударов по Киеву. Ведомство отметило, что снятые в Киеве фото- и видеосвидетельства «однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Теги
Киев Чехия Россия Больница вызов посла Военная операция на Украине
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