Яну Троянову внесли в список экстремистов и террористов

Яна Троянова (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Росинфомониторинг внес актрису Яну Троянову в список террористов и экстремистов, информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Данные актрисы появились 9 июля в обновленном перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

«12505. Троянова Яна Александровна, 12.02.1973 г.р., г. Екатеринбург», — гласти запись в базе Росинфомониторинга.

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