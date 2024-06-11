Бастрыкин поручил проверить высказывания актрисы Трояновой о русских

Яна Троянова (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить опубликованное в СМИ высказывание актрисы Яны Трояновой (признана Минюстом иноагентом), сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что актриса «публично выражает поддержку призывам к убийству русских, в том числе детей». В рамках проверки «будет дана правовая оценка озвученным высказываниям», сообщили в ведомстве.

Поводом для проверки стало одно из недавних интервью Трояновой. «Конечно, мы сегодня заслуживаем, когда нам кричат в лицо: «Русских надо убивать, даже детей», — сказала она в беседе с журналистами.

Яна Троянова получила широкую известность благодаря главной роли в телесериале «Ольга». Она также снялась в фильмах «Волчок», «Жить», «Кококо» и «Страна ОЗ».

В ноябре 2023 года Минюст признал актрису иноагентом за «распространение недостоверной информации» о решениях российских властей. В ведомстве добавили, что она выступала против действий России на Украине, а также участвовала «в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами».