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Военная операция на Украине ,  
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Бастрыкин поручил проверить высказывания актрисы Трояновой о русских

Сюжет
Военная операция на Украине
Яна Троянова
Яна Троянова (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить опубликованное в СМИ высказывание актрисы Яны Трояновой (признана Минюстом иноагентом), сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что актриса «публично выражает поддержку призывам к убийству русских, в том числе детей». В рамках проверки «будет дана правовая оценка озвученным высказываниям», сообщили в ведомстве.

Поводом для проверки стало одно из недавних интервью Трояновой. «Конечно, мы сегодня заслуживаем, когда нам кричат в лицо: «Русских надо убивать, даже детей», — сказала она в беседе с журналистами.

Минюст признал иноагентами Яну Троянову и Moscow Times
Политика
Яна Троянова

Яна Троянова получила широкую известность благодаря главной роли в телесериале «Ольга». Она также снялась в фильмах «Волчок», «Жить», «Кококо» и «Страна ОЗ».

В ноябре 2023 года Минюст признал актрису иноагентом за «распространение недостоверной информации» о решениях российских властей. В ведомстве добавили, что она выступала против действий России на Украине, а также участвовала «в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами».

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Теги
Персоны
Яна Троянова Следственный комитет Александр Бастрыкин проверка
Александр Бастрыкин фото

Александр Бастрыкин

председатель Следственного комитета России, генерал юстиции
27 августа 1953 года

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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