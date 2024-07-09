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Военная операция на Украине ,  
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Пугачева прокомментировала попадание ракеты в детскую больницу в Киеве

Алла Пугачева прокомментировала попадание ракеты в детскую больницу в Киеве
Сюжет
Военная операция на Украине
Алла Пугачева
Алла Пугачева (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Алла Пугачева прокомментировала разрушения в детской больнице «Охматдет» в Киеве.

«Бог терпелив, но всему есть предел», — написала певица в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена). Пост народная артистка СССР сопроводила фотографией пострадавшего ребенка.

8 июля власти Киева сообщили о взрывах в разных районах города и работе ПВО. Разрушения зафиксировали в том числе в крупнейшей детской больнице Украины «Охматдет» в Шевченковском районе. По последним данным киевской администрации, всего в Киеве погиб 31 человек, в том числе четверо детей. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на 9 июля в больницах Киева остаются 64 пострадавших. В больнице «Охматдет», по данным ГСЧС, погибли двое, пострадали 32 человека, в том числе восемь детей.

Всех пациентов «Охматдета» перевели в другие медицинские учреждения. 9 июля в Киеве объявили днем траура.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Минобороны России заявило, что российские военные нанесли удары высокоточным оружием по объектам военной промышленности Украины и авиабазам ВСУ. «Заявления представителей киевского режима о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам абсолютно не соответствуют действительности», — сказали в ведомстве.

В ведомстве заявили, что снятые в Киеве фото- и видеосвидетельства «однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «речь идет о падении антиракеты». В США умалчивают, что в больницу в Киеве попала ракета украинской ПВО, «чтобы использовать ситуацию для новых поставок вооружений», заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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Алла Пугачева Киев Украина Военная операция на Украине Дети
Алла Пугачева фото

Алла Пугачева

певица, актриса, продюсер, композитор
15 апреля 1949 года
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