ЕС заморозил выплату €30 млн армии Грузии из-за противоречивой политики

Отношения ЕС и Грузии ухудшились из-за принятия страной закона об иноагентах. Интеграция Тбилиси в союз приостановлена, правительству сократят финансирование, заморозка выплаты €30 млн — это только первый шаг, предупредил посол ЕС

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Евросоюз заморозил €30 млн, которые должны были направить Минобороны Грузии, сообщил посол ЕС в стране Павел Герчинский, передает «Формула».

«Что касается сотрудничества в сфере безопасности и обороны, к сожалению, мы вынуждены сообщить вам, что лидеры [ЕС] также решили заморозить деньги, которые были выделены на поддержку Сил обороны Грузии в рамках Европейского фонда мира (EPF). На данный момент деньги, которые мы планировали передать Министерству обороны, а это €30 млн, заморожены», — сообщил он.

Герчинский пообещал, что «это только первый шаг» и что поддержка правительства Грузии Евросоюзом будет уменьшаться, ее будут направлять гражданскому обществу и СМИ. Он отметил, что действия и заявления грузинского правительства противоречивы, поэтому лидеры Евросоюза не знают его позиции.

Посол отметил, что надеется на «большую волну расширения» союза в ближайшие пять лет, но «пока неясно, станет ли Грузия частью этого большого расширения». По его словам, на данный момент вступление страны в ЕС приостановили. У Тбилиси есть статус кандидата в члены союза.

Две недели назад глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что, если власти Грузии продолжат нынешний политический курс, двери в Евросоюз для страны будут закрыты. Кроме того, он анонсировал меры по противодействию курсу грузинского правительства. Они в том числе предусматривали прекращение финансирования через EFP и политических контактов на высоком уровне.

Недовольство Евросоюза связано с принятым в Грузии законом об иноагентах. Согласно документу, некоммерческие организации (НКО) и СМИ обязаны регистрироваться в реестре, если у них есть более 20% зарубежного финансирования. При несоблюдении этого требования предусмотрены штрафы.

Рассмотрение закона в Грузии сопровождалось протестами в этом и прошлом году. Против него выступила и президент страны Саломе Зурабишвили. Она наложила на него вето, заявив, что инициатива «по своему духу соответствует российскому законодательству, которое противоречит нашей Конституции и всем европейским стандартам», но парламент обошел вето. В Кремле назвали необоснованным мнение о том, что законопроект об иноагентах «российский».