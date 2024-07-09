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Военная операция на Украине ,  
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Словакия выступила против «бесплатного билета» в НАТО для Украины

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Военная операция на Украине
Петер Пеллегрини
Петер Пеллегрини (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Для вступления Украины в НАТО должны быть выполнены определенные условия, заявил президент Словакии Петер Пеллегрини на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне. Его слова приводит газета SME.

На саммите планируется обсуждение статьи о будущем членстве Украины в НАТО. 

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Фото:Omar Havana / Getty Images

«Мы будем настаивать <...>, что принятие является возможным, если будут выполнены условия и государства-члены альянса примут решение», — отметил он, говоря о вероятном членстве Украины в НАТО. Документ, в котором рассматривается этот вопрос, не должен быть «бесплатным билетом» в альянс, подчеркнул президент Словакии.

«Предварительным условием» для вступления Украины в НАТО является ее победа в конфликте с Россией, заявил 7 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг. В июне он назвал победу Киева «абсолютным минимумом» для вступления в альянс. В ноябре 2023 года Столтенберг подчеркнул, что страны НАТО считают невозможным вступление Украины в блок, пока продолжается ее конфликт с Россией.

Москва против вступления Украины в НАТО. Россия никогда не соглашалась с расширением альянса, тем более за счет Украины, сказал президент Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону. В июне российский президент назвал условия начала мирных переговоров с Киевом, среди которых — отказ от вступления в НАТО.

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Словакия НАТО Украина саммит
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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