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Военная операция на Украине ,  
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Песков не стал отвечать на данные об увольнении индийцев из армии России

Песков: в Кремле не комментируют данные об увольнении индийцев из армии России
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Кремле отказались прокомментировать информацию об обсуждении на встрече Владимира Путина и Нарендры Моди возможности возвращения домой индийцев, служащих в российской армии и участвующих в военной операции на Украине. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, передал корреспондент РБК.

По данным телеканала NDTV, Индия занимается возвращением своих граждан из зоны конфликта на Украине, десять человек уже вернулись на родину, остальных тоже уволят со службы, такое решение было принято на переговорах Путина и Моди в Москве.

«Мы эту тему никак не комментируем», — сказал Песков на просьбу подтвердить или опровергнуть эти сведения.

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Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

По информации телеканала, почти два десятка граждан Индии попали в зону боевых действий после вербовки агентами, которые обещали им высокооплачиваемую работу. На Украине погибли по меньшей мере двое индийцев, уточняет телеканал. Секретарь по иностранным делам Индии Винай Кватра говорил, что в российских войсках могут служить от 30 до 40 индийцев. По его словам, десять уже вернулись домой.

Заключать контракт с российской армией иностранцам разрешено с 2022 года. Таким гражданам и их родственникам предоставляют гражданство по упрощенной процедуре.

Весной Центральное бюро расследований (CBI) Индии выявило группу, которая занималась переправкой индийцев в Россию, обещая им работу, поступление в частные вузы и помощь с бесплатным продлением визы. В страну выехали не менее 35 граждан Индии.

Теги
Дмитрий Песков Военная операция на Украине Индия
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