Госдума поддержит предложение расширить условия для выдворения мигрантов

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Государственная дума поддержит проект закона о расширении перечня правонарушений, за которые предусматривается выдворение мигрантов из России, еще по 20 статьям Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

«Речь идет о правонарушениях в области общественного порядка и общественной безопасности, в том числе с экстремистскими проявлениями», — говорится в сообщении.

Володин уточнил, что имеет в виду в том числе мелкое хулиганство, представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета, стрельба из оружия в не отведенных для этого местах. При этом, по его словам, по ряду статей мигрантов-правонарушителей должны выдворять без решения суда.

Спикер нижней палаты подчеркнул, что совершенствование миграционного законодательства имеет «приоритетное значение», и добавил, что Госдума будет рассматривать предложения по этому вопросу в кратчайшие сроки.

Министерство внутренних дел России (МВД) подготовило законопроект с расширением перечня статей КоАП, по которым мигрантов смогут выдворять из страны, 8 июля.

Сейчас административное выдворение в качестве меры ответственности предусмотрено 22 статьями КоАП. Вместе с предложенным МВД списком их количество увеличится до 42.

О необходимости менять миграционную политику 27 июня заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Выступая в конце июня на Петербургском международном юридическом форуме, он призвал Госдуму принимать законопроекты, соответствующие «напряженности ситуации» с мигрантами. Во время выступления Бастрыкин использовал выражение «государственная дура», после чего извинился.

Володин отреагировал на слова главы СК и заявил, что тот «оскорбил народ», который избрал депутатов.