Гладков: в Белгородской области два села остались без света после обстрела

В Белгородской области два села остались без света после обстрела

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Село Дроновка в Белгородской области попало под артиллерийский обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По информации главы области, в результате атаки повреждена линия электропередачи.

«Жители села Дроновка и частично села Пороз остаются временно без света. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны», — написал Гладков.

Кроме того, в Дроновке повреждена надворная постройка рядом с частным домом. В результате удара никто не пострадал.

Белгородская область регулярно попадает под обстрел и атаки дронов со стороны ВСУ. В частности, 8 июля украинские войска трижды ударили по городу Шебекино. Ранения получили четыре человека, их госпитализировали. В городе повреждены территории пяти предприятий. ВСУ также атаковали коммерческий объект в селе Никольское, в результате чего погибло три человека.