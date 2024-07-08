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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области два села остались без света после обстрела

Гладков: в Белгородской области два села остались без света после обстрела
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Село Дроновка в Белгородской области попало под артиллерийский обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По информации главы области, в результате атаки повреждена линия электропередачи.

«Жители села Дроновка и частично села Пороз остаются временно без света. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны», — написал Гладков.

Кроме того, в Дроновке повреждена надворная постройка рядом с частным домом. В результате удара никто не пострадал.

Гладков сообщил о третьем погибшем при атаке в Белгородском районе
Политика
Фото:Никита Попов / РБК

Белгородская область регулярно попадает под обстрел и атаки дронов со стороны ВСУ. В частности, 8 июля украинские войска трижды ударили по городу Шебекино. Ранения получили четыре человека, их госпитализировали. В городе повреждены территории пяти предприятий. ВСУ также атаковали коммерческий объект в селе Никольское, в результате чего погибло три человека.

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Военная операция на Украине Вячеслав Гладков ВСУ обстрел
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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