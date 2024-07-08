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Военная операция на Украине ,  
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ВСУ обстреляли Шебекино в четвертый раз за сутки

Глава Белгородской области Гладков: ВСУ четырежды обстреляли Шебекино за сутки
Сюжет
Военная операция на Украине

Город Шебекино попал под обстрел со стороны Украины четвертый раз за 24 часа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

В результате удара никто не пострадал. Повреждения зафиксировали на линии электропередачи, отметил глава региона.

«В 53 квартирах многоквартирного дома выбиты окна, в трех частных домах повреждены кровли, также в одном социальном объекте повреждены остекление и фасад», — написал Гладков.

Четыре человека пострадали при обстрелах Шебекино
Общество
Фото:vvgladkov / Telegram

Ранее губернатор заявил о четырех пострадавших в результате трех атак Вооруженных сил Украины на город. В Шебекино также повреждены пять предприятий, в нескольких многоэтажках и частных домах выбило стекла. Повреждения получили 11 легковых автомобилей, четыре автобуса и ЛЭП. До обстрелов дрон атаковал местный социальный объект.

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Белгородская область Военная операция на Украине Вячеслав Гладков ВСУ
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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