ВСУ обстреляли Шебекино в четвертый раз за сутки

Город Шебекино попал под обстрел со стороны Украины четвертый раз за 24 часа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

В результате удара никто не пострадал. Повреждения зафиксировали на линии электропередачи, отметил глава региона.

«В 53 квартирах многоквартирного дома выбиты окна, в трех частных домах повреждены кровли, также в одном социальном объекте повреждены остекление и фасад», — написал Гладков.

Ранее губернатор заявил о четырех пострадавших в результате трех атак Вооруженных сил Украины на город. В Шебекино также повреждены пять предприятий, в нескольких многоэтажках и частных домах выбило стекла. Повреждения получили 11 легковых автомобилей, четыре автобуса и ЛЭП. До обстрелов дрон атаковал местный социальный объект.