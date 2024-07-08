WSJ узнала о приобретении Carlsberg производителя безалкогольных напитков

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Датская пивоваренная компания Carlsberg договорилась о приобретении британского производителя безалкогольных напитков Britvic за £3,3 млрд (около $4,23 млрд), сообщает газета The Wall Street Journal.

Carlsberg предлагает 1315 пенсов за каждую акцию Britvic, это на 29,6% выше рыночной цены на 20 июня, уточняет издание. Цена одной акции включает в себя саму стоимость (1290 пенсов) и специальный дивиденд в размере 25 пенсов за акцию.

Britvic представляет 39 брендов, продукция которых продается более чем в 100 странах. Сделка связана с намерением Carlsberg развивать бизнес в Скандинавском регионе, говорится в материале. Одновременно это укрепит присутствие датской компании в Западной Европе, где на долю безалкогольных напитков Carlsberg приходится 27% продаж.

При этом на долю продукции из категории «Не только пиво» приходится только 2% от общего объема производства. Как пишет WSJ, приобретение акций Britvic увеличит объемы производства безалкогольных напитков Carlsberg, тогда как рост продаж пивной продукции в долгосрочной перспективе остается под вопросом.

Ранее Carlsberg уже дважды собиралась совершить такую сделку с Britvic, но оба раза британская компания отклоняла соответствующие предложения.

Компания Carlsberg производит одноименное пиво и ряд других алкогольных напитков, таких как сидр Somersby и Garage. Ранее в России Carlsberg принадлежали заводы «Балтика», которые выпускали пиво под брендами «Балтика», «Арсенальное», Zatecky Gus и другие.

В марте 2022 года, после начала военной операции России на Украине, датская компания заявила о намерении покинуть российский рынок. В июле 2023 года президент Владимир Путин подписал указ о передаче Росимуществу активов иностранных компаний в российской «дочке» Danone и «Балтике».