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Рябков оценил роль визита Канье Уэста в Россию

Рябков положительно оценил визит рэпера Канье Уэста в Россию
Канье Уэст
Канье Уэст (Фото: Brandon Magnus / Getty Images)

Поездка американского рэпера Канье Уэста (Ye) в Москву — это пример того, как артисты из США могут приехать и незашоренно посмотреть на Россию. Такое мнение в интервью журналу «Международная жизнь» высказал замглавы МИДа Сергей Рябков.

По словам замминистра, Россия открыта ко всему, что поможет взаимообогащаться, поэтому важно, чтобы в страну приезжали мировые исполнители. «Тем важнее было бы для них приехать к нам и незашоренно посмотреть на происходящее, убедиться в том, что Россия привлекательна, поэтому Канье Уэст — это хорошо», — подчеркнул Рябков.

Рудковская сообщила о приезде рэпера Канье Уэста в Москву
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Канье Уэст

Рэпер прилетел в Москву 30 июня. По данным телеграм-канала «Москвичка», он прибыл на день рождения своего делового партнера — дизайнера Гоши Рубчинского. Весной российские телеграм-каналы сообщали, что Уэст приедет в Россию летом и выступит в «Лужниках»; однако РБК эти данные опровергли. На фоне поездки на «Авито» появились фейковые объявления о продаже билетов; публикации удалили.

В январе 2022 года Рябков называл своей любимой американской певицей Леди Гагу. А когда его попросили сделать выбор между российским рэпером Oxxxymiron и Ye, замминистра сказал, что «было бы хорошо» «наложить» тексты Oxxxymiron на музыку американского исполнителя.

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Канье Уэст Рябков Москва
Уэст Йе Канье фото

Уэст Йе Канье

рэпер, музыкальный продюсер
8 июня 1977 года
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