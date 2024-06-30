Рудковская сообщила о приезде рэпера Канье Уэста в Москву

Рэпер Канье Уэст приехал в Москву, сообщила Рудковская. Телеграм-канал «Москвичка» пишет, что рэпер приехал на день рождения к дизайнеру Гоше Рубчинскому, которому накануне исполнилось 40 лет

Канье Уэст (Фото: Randall Hill / Reuters)

Американский рэпер, обладатель 24 премий «Грэмми» Канье Уэст (Ye) прилетел в Москву, сообщила в своем телеграм-канале продюсер Яна Рудковская.

«Канье Уэст уже в Москве! Это суперновость! Остановился в самом сердце столицы! Скрестили пальцы по шоу в «Лужниках»! Мои ставки, если оно будет — то 80 тыс. sold out за три дня», — написала Рудковская.

При этом в «Лужниках» опровергли РБК информацию о подготовке концерта Канье Уэста. Никаких заключенных договоров по возможному концерту Уэста в «Лужниках» на данный момент нет, сообщили в пресс-службе площадки.

Портал Super.ru опубликовал видео, на котором похожие на рэпера Канье Уэста и дизайнера Гошу Рубчинского мужчины выходят из автомобиля и заходят в отель «Националь» на Моховой улице в Москве. Как отмечает портал, видео в редакцию прислали еще вчера ночью.

Телеграм-канал «Москвичка» пишет, что рэпер приехал на день рождения к Рубчинскому, которому накануне исполнилось 40 лет.

Рубчинского назначили главным дизайнером бренда обуви и одежды Yeezy Канье Уэста в декабре 2023 года. С тех пор в коллекции Yeezy появилось множество вещей с надписями на кириллице, такими как «Черные псы» или «Фак Адидас».

РБК обратился за комментарием к Гоше Рубчинскому. Рудковская отказалась от комментариев.

О том, что рэпер приедет в Россию этим летом и выступит в «Лужниках», еще весной сообщали российские телеграм-каналы, в том числе Mash. Тогда же Рудковская написала, что приезд Уэста в Россию запланирован на осень. Она рассказала, что этой информацией с ней поделился промоутер Евгений Филькенштейн, специализирующийся на организации концертов зарубежных звезд.

Глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников в разговоре с РБК тогда опроверг данные о приезде Канье Уэста. Источник РБК на концертном рынке также опроверг информацию о выступлении Уэста в «Лужниках», назвав это «информационным вбросом».

Уэст уже бывал в России. В 2016 году он приехал в Москву и встретился с Рубчинским.