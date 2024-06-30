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В «Авито» убрали объявления с билетами на «концерт Канье Уэста»

Сервис «Авито» удалил фейковые объявления с билетами на концерт Канье Уэста
Канье Уэст
Канье Уэст (Фото: SMG / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В «Авито» удалили фейковые объявления о продаже билетов на концерт американского рэпера Канье Уэста, сообщили РБК в пресс-службе интернет-сервиса.

«Это пранк, объявление и продавец заблокированы за попытку продажи несуществующего товара. На платформе сейчас 220 млн объявлений, и подобных попыток было всего пять», — говорится в сообщении.

Сегодня утром продюсер Яна Рудковская сообщила в своем телеграм-канале о приезде Уэста в Москву. «Скрестили пальцы по шоу в «Лужниках»! Мои ставки, если оно будет, — то 80 тыс. sold out за три дня», — написала она.

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Как пишет телеграм-канал «Москвичка», рэпер приехал на день рождения к дизайнеру Гоше Рубчинскому, которого назначили главным дизайнером бренда обуви и одежды Yeezy Канье Уэста в декабре 2023 года.

В «Лужниках» заявили, что не заключали договоров о проведении концерта Уэста. РБК в пресс-службе площадки сообщили, что «никаких заключенных договоров в «Лужниках» по данному мероприятию нет».

В мае 2024 года организаторы концертов заявили, что выступление Канье Уэста в «Лужниках» летом не планируется. Ранее Mash писал, что рэпер приедет в столицу в свой день рождения — 8 июня и выступит в «Лужниках» 8 июня, в день своего 47-летия.

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Теги
Канье Уэст фейк билеты на концерты новости Авито
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