В Эстонии бункеры для границы с Россией решили испытать снарядами 155-мм

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Прототипы бункеров, которые будут установлены на границе с Россией, власти Эстонии испытают с помощью обстрела 155-мм гаубичными снарядами, сообщает портал эстонской национальной телерадиокомпании ERR со ссылкой на члена правления компании-производителя прототипов Warren Concrete Киммо Лийвака.

Прототипы бункеров уже закуплены, уточнил он. В сентябре 2024 года три варианта конструкции, отличающиеся по цене, срокам изготовления и монтажа, пройдут испытания, в том числе с помощью обстрела 155-мм снарядами.

Возведение 600 станционных бункеров в приграничных районах Эстонии начнут в начале 2025 года.

«Наша цель — разработать решение, отвечающее требованиям, предъявляемым к выживанию людей», — рассказал Лийвак. По его словам, бетонные бункеры будут вкапываться в землю и закрываться слоем грунта.

В январе 2024 года эстонское Минобороны сообщило о намерении Эстонии, Латвии и Литвы возвести на восточных границах «балтийскую линию обороны» на случай возможного нападения. Для защиты военных от артиллерийского огня и осколков снарядов планировалось построить 600 бетонных бункеров. Тогда речь шла о том, что конструкции должны выдержать прямое попадание снаряда калибра 152 мм.

«Самой большой угрозой безопасности» Эстонии советник вице-канцлера ведомства Кайдо Тийтус назвал Россию. Позже эстонский министр обороны Ханно Певкур заявил, что с реальной угрозой войны создание «линии обороны» не связано.

В ответ на решение стран Балтии построить на границе с Россией «линию обороны» официальный представитель российского МИДа Мария Захарова предложила сделать это «шипами внутрь».