Захарова предложила странам Балтии строить линию обороны с шипами внутрь

Мария Захарова (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила странам Балтии, которые захотели построить линию обороны вдоль границы с Россией, сделать эту линию с шипами внутрь.

Ранее Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали построить линию обороны вдоль границы Евросоюза с Россией и Белоруссией, пишет Reuters со ссылкой на письмо лидеров этих стран руководству ЕС.

«Главное, чтобы шипами внутрь», — написала Захарова в телеграм-канале.

В письме балтийских стран объясняется, что оборонная инфраструктура у границы «позволит решить острую и насущную необходимость защитить ЕС от военных и гибридных угроз». Под гибридными авторы документа понимают сочетание военных и невоенных угроз, а также дезинформацию, кибератаки, экономическое давление и попытки создать миграционный кризис на границе.

Линию обороны предлагается создать в координации с НАТО. Вопрос будет обсуждаться на саммите в Брюсселе в четверг, 27 июня.

По оценке опрошенных Reuters дипломатов, на строительство оборонительной линии вдоль границы протяженностью 700 км понадобится €2,5 млрд, или $2,67 млрд.