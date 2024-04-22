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Путин отметил роль БАМа в «развороте на восток»

Путин: разворот России на восток стал возможен благодаря БАМу
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Разворот российской логистики в сторону восточного направления стал возможен благодаря строительству Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Наша страна получила колоссальные возможности для освоения Сибири, Дальнего Востока, для расширения грузоперевозок по направлению к Тихому океану. Прямо можно сказать, что разворот на восток на текущем этапе стал возможен именно благодаря Байкало-Амурской магистрали», — сказал Путин на встрече с ветеранами и работниками железнодорожной отрасли.

На мероприятии по случаю 50-летия начала строительства БАМа присутствовал президент Азербайджана Ильхам Алиев. На переговорах с ним Путин заявил, что отец Ильхама Алиева — Гейдар Алиев — сыграл «значимую роль» в реализации проекта.

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Фото:РЖД

«По сути, он был одним из организаторов этого грандиозного проекта, важного для всего Советского Союза. Мы это не только знаем — мы это помним и очень благодарны ему, храним память об этом», — сказал российский президент. Он высказал мнение, что «все усилия, труды, годы работы» Гейдара Алиева «и сегодня играют существенную роль» не только для России, но и для всего СНГ.

Ильхам Алиев в свою очередь заявил, что в Азербайджане ценят отношение российских властей и граждан к памяти Гейдара Алиева.

Гейдар Алиев в 1980-е возглавлял комиссию Совета министров СССР по строительству и освоению Байкало-Амурской магистрали. В 2008 году вокзалу станции Ангоя на БАМе присвоили имя Гейдара Алиева. 

В 1993 году Алиев был избран президентом Азербайджана. В 1998 году его переизбрали. В 2003 году из-за ухудшения здоровья он снял свою кандидатуру с выборов в пользу своего сына Ильхама Алиева. Последний занимает пост главы государства пятый срок подряд.

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Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Ильхам Алиев фото

Ильхам Алиев

политик, президент Азербайджана
24 декабря 1961 года
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