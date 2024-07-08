Муж Харрис заразился COVID после появления на публике рядом с Байденом

Муж вице-президента США Камалы Харрис Даг Эмхофф заразился коронавирусом, сообщает CNN со ссылкой на его пресс-службу.

Эмхофф сдал тест после проявления легких симптомов, он оказался положительным. У Харрис признаков заболевания нет, ее тест на COVID-19 показал отрицательный результат.

Несколькими днями ранее, 4 июля, супруги присутствовали на праздновании Дня независимости США в Белом доме и стояли на балконе рядом с президентом Джо Байденом и его женой Джилл Байден.

В ночь на 28 июня прошли первые дебаты Байдена и второго кандидата на предстоящих президентских выборах Дональда Трампа. Действующий глава государства выглядел растерянным, порой невнятно говорил и запинался, что вызвало панику в Демократической партии и сомнения спонсоров, может ли он составить достойную конкуренцию республиканцу.

Байден после признался своей жене, что чувствовал себя на дебатах нехорошо. В Белом доме заявили, что у президента была простуда, однако обследование у врача он не проходил. «Я думаю, что у него все еще затяжная простуда. Но он готов к работе», — отметила пресс-секретарь администрации Байдена Карин Жан-Пьер на брифинге 3 июля.

Спустя пару дней она рассказала, что у президента все же состоялась «короткая беседа с врачом», после которой последний решил, что в обследовании нет необходимости.

Байден переболел коронавирусом в июле 2022 года. У него наблюдались легкие симптомы, но он ушел на изоляцию в Белом доме и продолжил исполнять свои обязанности. Американский президент также делал несколько прививок от COVID-19. В сентябре 2023 года заболевание перенесла Джилл Байден.