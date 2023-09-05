Первая леди США Джилл Байден заразилась коронавирусом

Джилл Байден (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Первая леди США Джилл Байден сдала положительный тест на коронавирус, говорится на сайте Белого дома.

«В настоящее время она испытывает лишь легкие симптомы. Она останется в своем доме в Рехобот-Бич в Делавэре», — сообщила представитель первой леди Элизабет Александер.

После этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер добавила, что после положительного теста на коронавирус у первой леди ее муж, президент Джо Байден, также сдал тест на COVID-19 и получил отрицательный результат. Жан-Пьер отметила, что на этой неделе глава государства будет регулярно проходить тестирование.

В июле 2022 года Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус, у него также наблюдались легкие симптомы заболевания. Он ушел на изоляцию в Белом доме и продолжил исполнять свои обязанности. Тогда у Джилл Байден тестирование показывало отрицательный результат.

Джилл Байден 72 года, ее супругу — 80 лет, в этом году ему исполнится 81.