Первая леди США Джилл Байден заразилась коронавирусом
Первая леди США Джилл Байден сдала положительный тест на коронавирус, говорится на сайте Белого дома.
«В настоящее время она испытывает лишь легкие симптомы. Она останется в своем доме в Рехобот-Бич в Делавэре», — сообщила представитель первой леди Элизабет Александер.
После этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер добавила, что после положительного теста на коронавирус у первой леди ее муж, президент Джо Байден, также сдал тест на COVID-19 и получил отрицательный результат. Жан-Пьер отметила, что на этой неделе глава государства будет регулярно проходить тестирование.
В июле 2022 года Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус, у него также наблюдались легкие симптомы заболевания. Он ушел на изоляцию в Белом доме и продолжил исполнять свои обязанности. Тогда у Джилл Байден тестирование показывало отрицательный результат.
Джилл Байден 72 года, ее супругу — 80 лет, в этом году ему исполнится 81.