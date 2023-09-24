Байден привился обновленной вакциной от COVID-19

Президент США Джо Байден сделал прививку обновленной вакциной от коронавируса. Об этом сообщил лечащий врач главы государства Кевин О'Коннор, его письмо опубликовала пресс-служба Белого дома. Кроме прививки от COVID-19, американский лидер также прошел вакцинацию от гриппа.

«В связи с наступлением сезона простуды и гриппа президент призывает всех американских граждан последовать его примеру и проконсультироваться со своим лечащим врачом или фармацевтом, чтобы также пройти полную вакцинацию», — говорится в сообщении.

В начале сентября Белый дом сообщил, что супруга американского президента Джилл Байден заразилась коронавирусом. Представитель первой леди Элизабет Александер сообщила, что та испытывает легкие симптомы. После этого тест на COVID-19 сдал и Джо Байден, он получил отрицательный результат.

Сам Байден болел коронавирусом в июле 2022 года. У него наблюдались легкие симптомы, но он ушел на изоляцию в Белом доме и продолжил исполнять свои обязанности. Всего американский лидер сделал три прививки от COVID-19.