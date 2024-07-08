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В Волгограде сообщили о сложностях при поиске людей после взрыва газа

В Волгограде склопление газа осложнило поиск людей в завалах на насосной станции

В Волгограде поиски людей под завалами на месте взрыва газа на насосной станции осложнены скоплением газа и глубиной здания в несколько метров, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

По словам собеседника агентства, обрушившееся «здание уходило под землю на глубину с пятиэтажный дом».

Взрыв на волгоградской канализационной насосной станции произошел днем 6 июня, в результате погибли два человека. Как сообщило МЧС, на станции взорвалась газопаровоздушная смесь.

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По данным V1.RU, среди погибших — 51-летний начальник смены и 61-летний электрогазосварщик. Издание пишет, что всего на станции было восемь рабочих, трое из них могут находиться под завалами. Еще трое пострадали, но госпитализация им не потребовалась.

Следственный комитет предварительной причиной аварии назвал нарушения при проведении сварочных работ и возбудил уголовное дело по ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при строительных или иных работах).

Теги
Волгоград взрыв газа завалы Волгоградская область
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