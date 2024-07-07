В Волгограде частично возобновили подачу воды после взрыва газа

В отдельных районах Волгограда нормализовали подачу холодной воды после увеличившейся нагрузки из-за взрыва газа на насосной станции. Об этом сообщила пресс-служба «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения».

«Специалисты <...> нормализовали режим подачи ресурса в отдельных высотных кварталах после массового водоразбора, вызванного ажиотажем потребителей», — говорится в публикации. Жителей, у которых нет холодной воды или она идет с низким напором, призвали обратиться в управляющую компанию.

Разбор завалов на месте происшествия продолжается, сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС. Число пострадавших не увеличилось, добавили в ведомстве.

Накануне, 5 июня, в Волгограде произошел взрыв на насосной станции, два человека погибли. Как пишет портал V1, жертвами стали 51-летний начальник смены и 61-летний электрогазосварщик. Следователи завели дело о нарушении правил безопасности при ведении работ — ст. 216 Уголовного кодекса. В региональном главке МЧС сообщили, что произошел взрыв газопаровоздушной смеси.