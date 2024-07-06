 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В результате взрыва на насосной станции в Волгограде погибли два человека

В качестве предварительной причины происшествия в Волгограде СК назвал нарушения при сварочных работах. В МЧС ранее сообщили, что взрыв газопаровоздушной смеси привел к обрушению конструкций насосной станции

В результате взрыва на насосной станции в Волгограде погибли два человека
Video

В результате взрыва на насосной станции в Волгограде погибли два человека, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления СК. Точное количество пострадавших устанавливается.

«На канализационно-насосной станции ООО «Концессия водоснабжения», расположенной на улице Изобильной в городе Волгограде, произошел хлопок с последующим обрушением части кровли здания. В момент происшествия на территории станции находились работники организации, тела двоих из которых обнаружены», — рассказали в ведомстве.

В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении работ). В качестве предварительной причины взрыва ведомство назвало нарушения при сварочных работах. В СК также сообщили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

В Волгограде на насосной станции произошел взрыв
Общество

В администрации Волгоградской области написали, что глава региона Андрей Бочаров заслушал доклад мэра Волгограда Владимира Марченко о происшествии. По поручению губернатора его заместитель Олег Николаев и мэр города выехали на место происшествия.

В связи с происшествием в Волгограде создан оперативный штаб под руководством Марченко. Сейчас прорабатываются технологические решения для минимизации последствий.

Чуть ранее в ГУ МЧС по Волгоградской области сообщили, что взрыв газопаровоздушной смеси привел к обрушению конструкций насосной станции. Во время происшествия на объекте работали восемь человек, сообщали в канале ресурсоснабжающих компаний «Концессия водоснабжения» и «Концессия теплоснабжения».

Канал Shot передавал, что от взрыва осколки повредили близлежащий жилой дом и припаркованные рядом автомобили. По его данным, местные жители утром 6 июля жаловались на запах газа.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Авторы
Теги
Георгий Смирнов, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
взрыв Волгоград Волгоградская область
Материалы по теме
В Волгоградской области несколько человек отравились готовыми салатами
Общество
В Волгограде водитель перевозил пассажиров на крыше автомобиля. Видео
Общество
Замглавы Росгвардии в Волгограде уволили после конфликта со скорой
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 95,57 (+0,59) Инвестиции, 05 июл, 17:37 Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 88,13 (+0,01) Инвестиции, 05 июл, 17:37
WSJ назвала «секретное оружие» Трампа по сбору пожертвований Политика, 16:16
Почему Испанию не наказали пенальти за «очевидную» игру рукой на Евро Спорт, 16:12
СК назвал версию причины взрыва на насосной станции в Волгограде Общество, 16:06
МОК не пустил лидеров сборной России в Париж. Кто выступит на Олимпиаде Спорт, 16:02
Мамиашвили заявил, что борцы не дождались адекватного решения МОК Спорт, 16:00
Как компании «подружиться» с кадрами РБК и Millennium, 15:59
В Париже отпраздновали завершение ремонта мельницы кабаре «Мулен Руж» Общество, 15:55
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Россия и Иран завершили интеграцию «Мира» и Shetab Финансы, 15:51
В Киргизии у готовивших госпереворот изъяли 50 единиц оружия Политика, 15:48
В результате взрыва на насосной станции в Волгограде погибли два человека Общество, 15:41
В ожидании последних четвертьфиналов. Что происходит на Евро Спорт, 15:25
В Бурятии 44 человека отравились роллами из доставки Общество, 15:24
Тренер сборной Германии ворвался в судейскую после матча Евро с Испанией Спорт, 15:22
В Волгограде на насосной станции произошел взрыв Общество, 15:17