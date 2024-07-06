В результате взрыва на насосной станции в Волгограде погибли два человека

В качестве предварительной причины происшествия в Волгограде СК назвал нарушения при сварочных работах. В МЧС ранее сообщили, что взрыв газопаровоздушной смеси привел к обрушению конструкций насосной станции

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В результате взрыва на насосной станции в Волгограде погибли два человека, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления СК. Точное количество пострадавших устанавливается.

«На канализационно-насосной станции ООО «Концессия водоснабжения», расположенной на улице Изобильной в городе Волгограде, произошел хлопок с последующим обрушением части кровли здания. В момент происшествия на территории станции находились работники организации, тела двоих из которых обнаружены», — рассказали в ведомстве.

В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении работ). В качестве предварительной причины взрыва ведомство назвало нарушения при сварочных работах. В СК также сообщили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

В администрации Волгоградской области написали, что глава региона Андрей Бочаров заслушал доклад мэра Волгограда Владимира Марченко о происшествии. По поручению губернатора его заместитель Олег Николаев и мэр города выехали на место происшествия.

В связи с происшествием в Волгограде создан оперативный штаб под руководством Марченко. Сейчас прорабатываются технологические решения для минимизации последствий.

Чуть ранее в ГУ МЧС по Волгоградской области сообщили, что взрыв газопаровоздушной смеси привел к обрушению конструкций насосной станции. Во время происшествия на объекте работали восемь человек, сообщали в канале ресурсоснабжающих компаний «Концессия водоснабжения» и «Концессия теплоснабжения».

Канал Shot передавал, что от взрыва осколки повредили близлежащий жилой дом и припаркованные рядом автомобили. По его данным, местные жители утром 6 июля жаловались на запах газа.