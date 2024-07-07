Уругвай ответил на мирный план Бразилии и Китая

Уругвай не принял решения по мирному плану Бразилии и Китая

Уругвай готов поддержать любую мирную инициативу по Украине, но решения по плану Китая и Бразилии еще не принял, заявил в интервью «Известиям» посол страны в России Даниэль Кастильос Гомес.

По его словам, власти смотрят на инициативу своих партнеров «с интересом». «Уругвай еще не выработал официальную позицию по плану Бразилии и Китая. Но он положительно оценивает все, что способствует мирному и диалоговому урегулированию украинского кризиса», — добавил посол.

Уругвай вошел в число стран, подписавших документ по итогам мирного саммита в Швейцарии. Гомес отметил, что это не означает, что Уругвай исключает другие схемы заключения мира.

Китай и Бразилия назвали переговоры единственным жизнеспособным вариантом выхода из кризиса, а также высказались за проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, в надлежащее время, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных предложений. Именно Украина должна решать, каким должен быть мир, заявили в ответ в украинском МИДе.

Саммит в Швейцарии прошел 15–16 июня, Москву не пригласили на конференцию. Президент России Владимир Путин назвал саммит «уловкой», призванной «отвлечь всеобщее внимание, поменять местами причину и следствие украинского кризиса».