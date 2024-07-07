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Вильфанд пообещал рекордную жару нескольким регионам на следующей неделе

Вильфанд: в нескольких регионах России на неделе ожидается рекордная жара

В нескольких регионах России на следующей неделе ожидаются рекорды высоких температур, заявил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Рекорды на следующей неделе тоже ждем <…> В Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях в ближайшие дни будет 40-42 градуса, в Краснодарском каре — 39-41. Очень жаркая погода на юге Дальнего Востока — в Бурятии — 37, в Забайкалье — 39-41 градус, на юге Амурской области — 35-36, в Иркутской области, на западе Якутии — 32-37 градусов», — сказал синоптик.

В Ростовской области и Ставропольском крае в период аномальной жары пройдет сильный дождь, в регионах ожидаются гроза и ветер с порывами до 23-25 м/с. «Поэтому тут летом погода нескучная, я бы сказал, в кавычках», — добавил Вильфанд.

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Фото:Эрик Романенко / ТАСС

Аномальная жара установилась в некоторых регионах России в первые дни июля. В Москве начало месяца стало рекордно теплым за последние 25 лет, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Вильфанд предупреждал, что температура воздуха на юге России и в Нижнем Поволжье в ближайшие дни может достигнуть плюс 40 градусов. Также высокие температурные показатели ожидаются в Забайкалье — выше плюс 30 градусов, а в Туве и Бурятии — до плюс 35 градусов.

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Теги
Роман Вильфанд аномальная жара Погода синоптики
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