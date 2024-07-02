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Синоптик заявила о рекордно теплом начале июля в Москве за 25 лет

Позднякова: жара в Москве спадет на три-четыре дня в конце недели
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Средняя суточная температура воздуха в Москве в понедельник, 1 июля, превысила плюс 25 градусов, что на 7 градусов выше нормы. Подобные отклонения происходят в среднем раз в 7–9 лет и чаще — во второй половине месяца, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Случаев, когда среднесуточная температура воздуха отклонялась на подобную величину уже в начале месяца, по словам Поздняковой, было всего три с 1879 года. Это произошло в 1938, 1954 и 1999 годах, последний раз — 25 лет назад.

В 2024 году после июльской жары в начале месяца наступит похолодание, температура спадет, но только на три-четыре дня, сообщила синоптик.

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Фото:Михаил Климентьев / ТАСС

Столичное управление МЧС предупредило жителей Москвы об аномальной жаре до плюс 33 градусов в период с 1 по 3 июля. В Подмосковье температура может повыситься до плюс 36 градусов, прогнозирует ведомство. Жара в области сохранится как минимум до 5 июля, полагают специалисты.

Об аномальной жаре в регионах в начале месяца предупреждал и Гидрометцентр. Его научный руководитель Роман Вильфанд рассказал РБК, что во вторник, 2 июля, и в среду воздух прогреется до плюс 32–34 градусов. В четверг температура понизится до плюс 30–31 градуса, на следующий день вновь станет жарче, отметил синоптик.

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Теги
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