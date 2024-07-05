Вильфанд спрогнозировал сорокаградусную жару в некоторых регионах России

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Температура на юге России и в Нижнем Поволжье в ближайшие дни может достигать плюс 40 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Во всем Приволжском федеральном округе жара до плюс 37–38 градусов. На юге, на Нижней Волге — до плюс 39–40 градусов. В Ростовской области аналогичная ситуация. В Краснодарском крае до плюс 39 градусов. В Геленджике — до плюс 35 градусов», — цитирует Вильфанда ТАСС.

По его словам, высокие температурные показатели также ожидаются в Забайкалье — выше плюс 30 градусов, в Туве и Бурятии — до плюс 35 градусов, в Чите — плюс 33–37 градусов. Эксперт отметил, что в этих регионах, а также в Якутии, сохраняется высокий уровень пожарной опасности.

По данным регионального правительства, в Забайкалье действительно осложнилась пожароопасная ситуация: до 10 июля в регионе введено штормовое предупреждение из-за аномальной жары.

Также сильная жара ожидается в Дагестане 5–6 июля — температура поднимется до плюс 43 градусов в низменных районах. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Дагестану.