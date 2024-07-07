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В Россию из лагеря беженцев в Сирии вернули 20 детей

В Россию из лагеря беженцев в Сирии при содействии омбудсмена вернули 20 детей

Два десятка российских детей вернулись на родину из лагеря для беженцев Рож в Заевфратье, сообщила пресс-служба детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в телеграм-канале.

Детей привезли в Россию военным бортом при содействии сирийского руководства, российских военных и ведомств. Москва согласовала с курдской стороной передачу 20 детей в возрасте от 5 до 15 лет, среди которых есть братья и сестры, рассказали в пресс-службе.

Все дети знают русский язык и имеют в России родственников. В ближайшее время они пройдут медобследование и реабилитацию, а также встретятся с близкими рассказали в пресс-службе.

В Россию из сирийских лагерей беженцев вывезли 34 ребенка
Общество
Мария Львова-Белова

Аппарат омбудсмена неоднократно организовывал вывоз в Россию детей из сирийских лагерей для беженцев. Только в октябре 2023 года в страну из Сирии вернулись 34 ребенка из числа детей-сирот.

В Сирии с 2011 года продолжается гражданская война между сторонниками официального правительства и вооруженной оппозицией, в том числе курдским военным альянсом «Силы демократической Сирии».

Дамаск не контролирует Заефаратье, большая его часть находится под контролем курдского ополчения, там же размещен основной дислоцированный в стране контингент США.

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Теги
Сирия омбудсмен Мария Львова-Белова возвращение в Россию Дети
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