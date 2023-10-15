В Россию из сирийских лагерей беженцев вывезли 34 ребенка

Мария Львова-Белова (Фото: malvovabelova / Telegram)

Из Сирии в Россию вернули 34 ребенка (дети-сироты), сообщила Уполномоченная по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова.

«На этот раз 34 ребенка, им от четырех до шестнадцати лет. Малышей и подростков, которые жили в лагерях для беженцев Заевфратья, возвращаем родственникам. В десяти регионах России их ждут бабушки и дедушки, тети и дяди, семьи, готовые заботиться и окружать теплом ребят, для которых начинается новый этап жизни. Все дети знают русский язык и очень хотят встретиться с родными», — написала она в своем телеграм-канале.

Львова-Белова поблагодарила за поддержку руководство Сирийской Арабской Республики, а также курдскую сторону за продолжение гуманитарного сотрудничества. Она также выразила благодарность Минобороны, МИД, Минздраву России и сенатору от Херсонской области Константину Басюку.

Российские военнослужащие в Сирии перед вылетом вручили детям «подарочные наборы с альбомами для рисования, красками, игрушками и сладостями», сообщила Львова-Белова. Врачи провели первичный осмотр детей, дальше планируется их комплексное обследование в одной из федеральных клиник и реабилитация.

По ее словам, готовы документы для возвращения еще 150 детей.

В марте в Россию из Сирии вернулись 56 детей-сирот. 49 вывезенных детей находились в лагерях беженцев в Заевфратье, еще 7 — в приюте Дамаска. Тогда Львова-Белова рассказывала о договоренности с курдской стороной о возвращении в Россию 200 российских детей в ближайшее время.



В Сирии с 2011 года продолжается гражданская война между сторонниками официального правительства и вооруженной оппозицией, в том числе курдским военным альянсом «Силы демократической Сирии».