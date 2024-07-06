В Волгограде на насосной станции произошел взрыв

В ресурсоснабжающих компаниях заявили, что в результате пострадали три человека

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В Волгограде произошел взрыв газопаровоздушной смеси, который привел к обрушению конструкций насосной станции, сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области, передает ТАСС.

«Поступила информация <...> о том, что в Красноармейском районе города Волгограда в результате хлопка газопаровоздушной смеси произошло обрушение железобетонного перекрытия канализационной насосной станции», — сообщили в ведомстве.

РБК обратился за комментарием в ГУ МЧС по Волгоградской области.

В телеграм-канале ресурсоснабжающих компаний «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» сообщили, что в результате обрушения несущих конструкций канализационной насосной станции-4 в Красноармейском районе Волгограда, по предварительным данным, пострадали три человека. Во время происшествия на объекте работали восемь человек.

Телеграм-каналы «112» и Mash пишут о двух погибших в результате взрыва. Под завалами могут также находиться люди, есть угроза повторного взрыва, передает Mash.

Кроме того, было повреждено оборудование. «Причины произошедшего устанавливаются, версия внешнего воздействия исключена», — уточнили ресурсоснабжающие компании.

Канал Shot сообщает, что от взрыва осколками посекло близлежащий жилой дом и припаркованные рядом автомобили. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.