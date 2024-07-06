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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородской областью сбили беспилотник

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Третий дрон за день был уничтожен над Белгородской областью, сообщила пресс-служба Минобороны.

«Около 18:45 мск <...> дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении военного ведомства.

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Предыдущий беспилотник был сбит около 14:20 мск. Утром 6 июля Минобороны также отчитывалось о сбитом над регионом БПЛА. МЧС в Белгородской области сообщило об опасности атаки беспилотников по региону в 1:28 мск.

Приграничные регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. 6 юля украинские военные атаковали три населенных пункта в Краснояружском районе Белгородской области: в поселке Прилесье и селе Теребрено взорвались FPV-дроны. Были повреждены жилые дома и несколько автомобилей.

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Теги
Белгородская область Минобороны дроны ПВО
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