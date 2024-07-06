 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город ,  
0 

«Аэрофлот» отменил рейсы по семи маршрутам из-за погоды в Москве

Сюжет
Новости Москвы
В воскресенье не состоятся семь рейсов — между Москвой и Татарстаном, Дагестаном, Самарой, Оренбургом, Мурманском, Пермью, Волгоградом. Решение приняли в связи с тем, что накануне расписание изменили из-за обильных осадков
«Аэрофлот» AFLT ₽58,42 -1,05% Купить
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

«Аэрофлот» отменил семь рейсов на 7 июля в связи с изменениями в расписании, возникшими днем ранее из-за неблагоприятных погодных условий в Москве и Подмосковье, сообщает пресс-служба авиакомпании.

В частности, отменены рейсы:

  • SU1276/1277 Москва — Казань — Москва
  • SU1052/1053 Москва — Махачкала — Москва
  • SU1200/1201 Москва — Пермь — Москва
  • SU1218/1219 Москва — Самара — Москва
  • SU1246/1247 Москва — Оренбург — Москва
  • SU1320/1321 Москва — Мурманск — Москва
  • SU1188/1189 Москва — Волгоград — Москва

Пассажиров переоформят на другие ближайшие рейсы, в том числе для транзитных маршрутов, если был куплен единый билет.

В столичном регионе вечером 5 июля прошли ливни с грозой и градом. В некоторых районах Москвы выпало до 20% месячной нормы осадков. Аэропорты столичного авиаузла принимали самолеты с задержками. «Аэрофлот» объявлял о «корректировке расписания» и изменении времени вылета.

В Домодедово на мужчину в лесу упало дерево, его тело обнаружили в 300 м от дороги, рассказали «РИА Новости» в администрации городского округа. Города Дмитров и Клин Московской области вошли в пятерку наиболее дождливых в мире после пятничного ливня, сообщили ТАСС в Гидрометцентре.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Аэрофлот Москва Погода
Материалы по теме
Жара в Москве сменилась дождем с грозой. Видео
Общество
Boeing на фоне кризиса компании заключил сделку на $8,3 млрд
Бизнес
В Бурятии при попытке сесть на дорогу перевернулся самолет Ан-2. Видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 95,57 (+0,59) Инвестиции, 05 июл, 17:37 Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 88,13 (+0,01) Инвестиции, 05 июл, 17:37
WSJ назвала «секретное оружие» Трампа по сбору пожертвований Политика, 16:16
Почему Испанию не наказали пенальти за «очевидную» игру рукой на Евро Спорт, 16:12
СК назвал версию причины взрыва на насосной станции в Волгограде Общество, 16:06
МОК не пустил лидеров сборной России в Париж. Кто выступит на Олимпиаде Спорт, 16:02
Мамиашвили заявил, что борцы не дождались адекватного решения МОК Спорт, 16:00
Как компании «подружиться» с кадрами РБК и Millennium, 15:59
В Париже отпраздновали завершение ремонта мельницы кабаре «Мулен Руж» Общество, 15:55
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Россия и Иран завершили интеграцию «Мира» и Shetab Финансы, 15:51
В Киргизии у готовивших госпереворот изъяли 50 единиц оружия Политика, 15:48
В результате взрыва на насосной станции в Волгограде погибли два человека Общество, 15:41
В ожидании последних четвертьфиналов. Что происходит на Евро Спорт, 15:25
В Бурятии 44 человека отравились роллами из доставки Общество, 15:24
Тренер сборной Германии ворвался в судейскую после матча Евро с Испанией Спорт, 15:22
В Волгограде на насосной станции произошел взрыв Общество, 15:17