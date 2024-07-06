«Аэрофлот» отменил рейсы по семи маршрутам из-за погоды в Москве

В воскресенье не состоятся семь рейсов — между Москвой и Татарстаном, Дагестаном, Самарой, Оренбургом, Мурманском, Пермью, Волгоградом. Решение приняли в связи с тем, что накануне расписание изменили из-за обильных осадков

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

«Аэрофлот» отменил семь рейсов на 7 июля в связи с изменениями в расписании, возникшими днем ранее из-за неблагоприятных погодных условий в Москве и Подмосковье, сообщает пресс-служба авиакомпании.

В частности, отменены рейсы:

SU1276/1277 Москва — Казань — Москва

SU1052/1053 Москва — Махачкала — Москва

SU1200/1201 Москва — Пермь — Москва

SU1218/1219 Москва — Самара — Москва

SU1246/1247 Москва — Оренбург — Москва

SU1320/1321 Москва — Мурманск — Москва

SU1188/1189 Москва — Волгоград — Москва

Пассажиров переоформят на другие ближайшие рейсы, в том числе для транзитных маршрутов, если был куплен единый билет.

В столичном регионе вечером 5 июля прошли ливни с грозой и градом. В некоторых районах Москвы выпало до 20% месячной нормы осадков. Аэропорты столичного авиаузла принимали самолеты с задержками. «Аэрофлот» объявлял о «корректировке расписания» и изменении времени вылета.

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