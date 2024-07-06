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Общество ,  
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В Бурятии 44 человека отравились роллами из доставки

В бурятском Гусиноозерске 44 человека отравились роллами из доставки
Фото: Ingram Images / Global Look Press
Фото: Ingram Images / Global Look Press

В бурятском городе Гусиноозерск 44 человека отравились едой из кафе, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Госпитализированы были девять детей и четверо взрослых, предварительный диагноз — острый гастроэнтерит средней степени тяжести.

СК проводит доследственную проверку. Следователи осматривают столовую, опрашивают работников, берут образцы. Деятельность кафе временно приостановлена. Местная прокуратура взяла дело на контроль.

В управлении Роспотребнадзора по Бурятии сообщили, что ведут расследование «в связи с регистрацией случаев заболеваемости сальмонеллезом в городе Гусиноозерске, связанной с употреблением продукции предприятия общественного питания, доставляемой на дом».

Телеграм-канал Babr Mash пишет со ссылкой на ведомство, что люди отравились едой из местной службы доставки «Мастер роллов». На странице заведения во «ВКонтакте» было опубликовано сообщение, что кафе «закрылось на ремонт».

В Волгоградской области несколько человек отравились готовыми салатами
Общество
Фото:Сергей Кумер / Shutterstock

В начале июля готовой едой отравились 32 жителя города Братск в Иркутской области, у них выявили острую кишечную инфекцию. Все пострадавшие ели в местном кафе Mexiko. Спустя пару дней 62-летнего директора заведения задержали по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК).

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Теги
Бурятия отравление общепит Следственный комитет госпитализация роллы
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