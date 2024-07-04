В Братске задержали директора кафе Mexiko после отравления 32 человек

Директора кафе в Братске задержали после отравления 32 человек

Фото: Сергей Петров / Global Look Press

В Братске задержали директора кафе Mexiko, чьей едой отравились более 30 местных жителей. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Иркутской области.

«62-летний директор ООО в настоящий момент находится в изоляторе временного содержания», — говорится в сообщении.

Мужчину подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, — ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса.

Ранее у 32 жителей Братска, которые поели готовую еду в кафе Mexiko (ООО «МИГ»), выявили острую кишечную инфекцию. По данным регионального Роспотребнадзора, 31 человек попал в больницу, у всех пострадавших заболевание протекает по типу гастроэнтерита средней и легкой степени тяжести.

Результаты эпидемиологического расследования показали, что у десяти заболевших обнаружена ДНК сальмонелл. Кроме того, в работе кафе выявили нарушения требований санитарного законодательства — отсутствие необходимой документации на продукцию, нарушение технологических процессов.

В итоге 2 июля Роспотребнадзор приостановил работу кафе. В отношении ООО «МИГ» был составлен протокол о временном запрете деятельности. Следственный комитет возбудил уголовное дело.