Директора кафе в Братске задержали после отравления 32 человек
В Братске задержали директора кафе Mexiko, чьей едой отравились более 30 местных жителей. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Иркутской области.
«62-летний директор ООО в настоящий момент находится в изоляторе временного содержания», — говорится в сообщении.
Мужчину подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, — ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса.
Ранее у 32 жителей Братска, которые поели готовую еду в кафе Mexiko (ООО «МИГ»), выявили острую кишечную инфекцию. По данным регионального Роспотребнадзора, 31 человек попал в больницу, у всех пострадавших заболевание протекает по типу гастроэнтерита средней и легкой степени тяжести.
Результаты эпидемиологического расследования показали, что у десяти заболевших обнаружена ДНК сальмонелл. Кроме того, в работе кафе выявили нарушения требований санитарного законодательства — отсутствие необходимой документации на продукцию, нарушение технологических процессов.
В итоге 2 июля Роспотребнадзор приостановил работу кафе. В отношении ООО «МИГ» был составлен протокол о временном запрете деятельности. Следственный комитет возбудил уголовное дело.