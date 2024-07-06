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В Бурятии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Фото: Авиалесоохрана Бурятии
Фото: Авиалесоохрана Бурятии

В Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с охватившими регион лесными пожарами, сообщила пресс-служба правительства республики.

По состоянию на утро 6 июля действуют 34 пожара на территории Баргузинского, Баунтовского, Кижингинского, Курумканского, Муйского, Севербайкальского районов. Лес горит на площади почти 24 га. В тушении участвуют более 460 человек.

Из-за жаркой и сухой погоды в регионе объявлен четвертый класс пожарной опасности (высокая степень). По данным прогностической карты Гидрометцентра, в Бурятии введен оранжевый уровень погодной опасности, местами температура воздуха достигает плюс 35–38 градусов.

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Пожароопасный сезон начался в Бурятии в мае, с того момента в регионе был зафиксирован 271 пожар на площади 113 259 га.

С конца весны в регионе введен полный запрет на посещение лесов. В агентстве лесного хозяйства объясняли, что более 90% всех лесных пожаров в республике в этом году возникло по вине местного населения.

1 июля режим ЧС из-за горящих лесов ввели в граничащей с Бурятией Туве.

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Теги
Бурятия ЧС лесной пожар леса
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