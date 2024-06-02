В Бурятии поезд проехал через горящий лес. Видео

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В Бурятии состав проехал сквозь горящий лес. На кадрах, снятых из кабины машиниста, видно, как поезд движется по проложенной среди деревьев железной дороге в непосредственной близости от открытого пламени. После видимость становится минимальной — все застилает дым.

По данным на 25 мая, пожароопасный режим действует в 47 регионах России, в том числе и в Бурятии. Лесное хозяйство республики ввело полный запрет на посещение леса. В регионе непростая лесопожарная обстановка — сухая и жаркая погода способствует распространению возгораний, пояснили там. По данным на 29 мая, в Бурятии шесть лесных пожаров охватили площадь 16 тыс. га.