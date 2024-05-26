В Бурятии жителям запретили ходить в лес

Оперштаб по охране лесов в Бурятии ввел полный запрет на посещение лесов из-за пожаров, сообщила пресс-служба агентства лесного хозяйства в телеграм-канале.

«Участники совещания пришли к общему мнению — запретить гражданам доступ в лес. Более 90% всех лесных пожаров в Бурятии в 2024 году возникло по вине местного населения», — отметили в лесном хозяйстве.

По словам руководителя республиканского агентства Сергея Борошноева, лесопожарная обстановка в Бурятии складывается непростая. «У нас установилась сухая, жаркая погода, которая способствует распространению возгораний. Просим жителей отнестись к данному решению с пониманием и соблюдать установленные правила», — добавил Борошноев.

В конце апреля в Улан-Удэ в нескольких микрорайонах произошли пожары, жителей города эвакуировали. Губернатор Бурятии Алексей Цыденов назвал возможной причиной обрыв проводов. Он также призвал жителей республики воздержаться от шашлыков и сжигания мусора, предупредив, что из-за сильного ветра «пожары неизбежны».

В начале мая в Улан-Удэ из-за лесного пожара вблизи города ввели режим ЧС для привлечения дополнительных сил и средств. 25 мая МЧС России сообщило, что пожароопасный режим действует в 47 регионах России, в том числе и в Бурятии.