В Туве объявили режим ЧС из-за большого числа лесных пожаров

Фото: Авиалесоохрана РФ / ТАСС

Режим чрезвычайной ситуации введен в Туве из-за роста количества лесных пожаров, сообщил глава республики Владислав Ховалыг.

По его словам, жара, сильный ветер и сухие грозы привели к новым возгораниям в тайге. «Сейчас на территории республики зарегистрировано 23 лесных пожара. Огнем охвачено примерно 1700 гектаров. Большая часть — в труднодоступной горной местности», — уточнил Ховалыг.

На борьбу с огнем уже вышли более 220 человек, ожидается прибытие еще 30 авиадесантников, которых отозвали с тушения пожаров в Забайкальском крае. Также Тува запросила помощь у других сибирских регионов, добавил Ховалыг.

Глава Тувы добавил, что, по прогнозам синоптиков, жара скоро спадет, местами пройдут дожди. «Но на погоду уповать мы не можем: июль в целом обещает быть самым сложным месяцем в плане пожароопасной обстановки. А мы должны бороться за каждый гектар леса», — отметил Ховалыг.

По данным Gismeteo, в ближайшие 10 дней средняя температура воздуха в Туве несколько раз будет перешагивать отметку в плюс 30 градусов.

Покрытые лесом земли в Республике Тыва составляют 74% от общей площади лесного фонда России.