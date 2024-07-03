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Военная операция на Украине ,  
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ПВО сбили четыре беспилотника в Брянской области

Губернатор Богомаз сообщил о четырех сбитых дронах в Брянской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские средства противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

«Два беспилотника сбиты над территорией Карачевского района. По одному БПЛА уничтожены над территориями Трубчевского и Комаричского районов», — уточнил Богомаз.

По его словам, никто из местных жителей не пострадал, разрушений нет.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Накануне, 2 июля, в Брянской области были сбиты пять дронов. С полуночи четыре беспилотника самолетного типа были уничтожены над Трубчевским районом, один — над Суражским. Во всех случаях пострадавших и разрушений не было.

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Брянская область Александр Богомаз беспилотники дроны ПВО
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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