ПВО сбили четыре беспилотника в Брянской области
Губернатор Богомаз сообщил о четырех сбитых дронах в Брянской области
Российские средства противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.
«Два беспилотника сбиты над территорией Карачевского района. По одному БПЛА уничтожены над территориями Трубчевского и Комаричского районов», — уточнил Богомаз.
По его словам, никто из местных жителей не пострадал, разрушений нет.
Накануне, 2 июля, в Брянской области были сбиты пять дронов. С полуночи четыре беспилотника самолетного типа были уничтожены над Трубчевским районом, один — над Суражским. Во всех случаях пострадавших и разрушений не было.