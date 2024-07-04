Над Брянской областью сбили два дрона

Силы противовоздушной обороны сбили в Брянской области два беспилотника самолетного типа, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Он уточнил, что атаки пресекли над Клинцовским и Трубчевским районами. Никто не пострадал, разрушений также нет, добавил глава региона.

После начала военной операции на Украине российские регионы, в тои числе Брянская область, неоднократно подвергались атакам беспилотников. Так, ночью 1 июля Богомаз сообщил об уничтожении 18 дронов. Три аппарата перехватили на подлете к Брянску, уточнил он.