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Военная операция на Украине ,  
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Над Брянской областью сбили два дрона

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы противовоздушной обороны сбили в Брянской области два беспилотника самолетного типа, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Он уточнил, что атаки пресекли над Клинцовским и Трубчевским районами. Никто не пострадал, разрушений также нет, добавил глава региона.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

После начала военной операции на Украине российские регионы, в тои числе Брянская область, неоднократно подвергались атакам беспилотников. Так, ночью 1 июля Богомаз сообщил об уничтожении 18 дронов. Три аппарата перехватили на подлете к Брянску, уточнил он.

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Брянская область Александр Богомаз беспилотники
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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