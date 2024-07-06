В Иране завершился второй тур президентских выборов

В Иране избирательные участки, организованные для проведения второго тура президентских выборов, завершили свою работу, сообщает агентство Mehr со ссылкой на Наблюдательный совет страны.

«Начинается подсчет голосов на президентских выборах в Иране», — написало издание.

По данным Mehr, во втором туре выборов в пятницу было подано более 30 млн голосов, что составило более 50% явки избирателей.

Во второй тур выборов прошли реформатор Масуд Пезешкиян и консерватор Саид Джалили. На первом этапе они набрали 10,4 млн и 9,4 млн голосов соответственно.

Избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов в Иране открылись 5 июня в 8:00 по местному времени (7:30 мск).

Внеочередные выборы проходят после того, как бывший президент Ирана Эбрахим Раиси 19 мая погиб в авиакатастрофе.