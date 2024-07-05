В Иране началось голосование во втором туре выборов президента
Избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов в Иране открылись в 8:00 по местному времени (7:30 мск), передает Tasnim.
В первые минуты после открытия участков проголосовал верховный лидер страны Али Хаменеи. После он обратился в населению, призвав иранцев голосовать «более активно».
Во второй тур выборов, который проводится в стране впервые с 2005 года, прошли реформатор Масуд Пезешкиян и консерватор Саид Джалили. На первом этапе они набрали 10,4 млн и 9,4 млн голосов соответственно.
Внеочередные выборы в Иране проходят после того, как бывший президент Эбрахим Раиси 19 мая погиб в авиакатастрофе.
В Иране президент не является главой государства, он представляет исполнительную власть. Страну возглавляет верховный руководитель, который избирается советом экспертов из числа богословов.