В Иране началось голосование во втором туре выборов президента

Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters

Избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов в Иране открылись в 8:00 по местному времени (7:30 мск), передает Tasnim.

В первые минуты после открытия участков проголосовал верховный лидер страны Али Хаменеи. После он обратился в населению, призвав иранцев голосовать «более активно».

Во второй тур выборов, который проводится в стране впервые с 2005 года, прошли реформатор Масуд Пезешкиян и консерватор Саид Джалили. На первом этапе они набрали 10,4 млн и 9,4 млн голосов соответственно.

Внеочередные выборы в Иране проходят после того, как бывший президент Эбрахим Раиси 19 мая погиб в авиакатастрофе.