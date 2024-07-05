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Политика ,  
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В Иране началось голосование во втором туре выборов президента

Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters
Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters

Избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов в Иране открылись в 8:00 по местному времени (7:30 мск), передает Tasnim.

В первые минуты после открытия участков проголосовал верховный лидер страны Али Хаменеи. После он обратился в населению, призвав иранцев голосовать «более активно».

Во второй тур выборов, который проводится в стране впервые с 2005 года, прошли реформатор Масуд Пезешкиян и консерватор Саид Джалили. На первом этапе они набрали 10,4 млн и 9,4 млн голосов соответственно.

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Фото:Majid Saeedi / Getty Images

Внеочередные выборы в Иране проходят после того, как бывший президент Эбрахим Раиси 19 мая погиб в авиакатастрофе.

В Иране президент не является главой государства, он представляет исполнительную власть. Страну возглавляет верховный руководитель, который избирается советом экспертов из числа богословов.

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Теги
Иран выборы президента Али Хаменеи
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