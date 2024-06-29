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Политика ,  
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В Иране не смогли выбрать президента в первом туре

В Иране впервые с 2005 года пройдет второй тур президентских выборов, он назначен на 5 июля. Больше всех голосов в первом туре набрали реформатор Масуд Пезешкиан и сторонник жесткой линии Саид Джалили
Фото: Alaa al-Marjani / Reuters
Фото: Alaa al-Marjani / Reuters

Иранцы не смогли выбрать президента в первом туре, сообщают Tasnim и Irib, ни один кандидат не набрал более 50% голосов.

Во второй тур, который пройдет 5 июля, проходят реформатор Масуд Пезешкиан и консерватор Саид Джалили. По предварительным данным, первый заручился поддержкой 10,4 млн человек, второй — 9,4 млн.

Два других кандидата — спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и шиитский священнослужитель, бывший глава МВД и экс-министр юстиции Мостафа Пурмохаммади набрали 3,3 млн и 206,3 тыс. голосов соответственно.

Подсчитаны 24,5 млн бюллетеней на 58,6 тыс. избирательных участках. Принять участие в голосовании могли все граждане старше 18 лет, то есть более 61 млн человек.

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Фото:Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Пезешкиану 69 лет, он депутат меджлиса с 2008 года, в начале 2000-х занимал пост главы Минздрава. Кандидат периодически критикует иранские власти, выступает за налаживание отношений с США и свободу женщин, в том числе и по вопросу ношения хиджаба. 58-летний Джалили — представитель аятоллы Хаменеи в Высшем совете национальной безопасности с 2007 года. Он сторонник жесткой консервативной линии и бывший главный переговорщик по ядерной программе.

AP отмечает, что до этого в истории Ирана второй тур президентских выборов случался всего раз — в 2005 году. Тогда победу над Али Акбаром Хашеми Рафсанджани одержал Махмуд Ахмадинежад (2005–2013), взявший курс на ускоренное развитие иранской ядерной программы.

В Иране президент не является главой государства. Страну после исламской революции возглавляет Высший руководитель, который избирается советом экспертов из числа богословов. Срок его полномочий неограничен. Сейчас Ираном правит второй Высший руководитель — аятолла Али Хаменеи.

Внеочередные выборы в Иране назначили после гибели в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси в мае. Вертолет разбился, когда Раиси возвращался из Азербайджана, вместе с ним жертвами крушения стали восемь человек, среди которых глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян. Власти Ирана исключили версию об аварии в результате диверсии.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Иран выборы президента Эбрахим Раиси второй тур
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