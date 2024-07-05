МИД назвал условие возобновления диалога с Японией

Руденко: отказ Японии от враждебного к России курса откроет путь к диалогу

Андрей Руденко (Фото: ТАСС)

Россия может возобновить диалог с Японией, только если Токио пересмотрит враждебный курс по отношению к Москве. Об этом заявил замглавы российского МИДа Андрей Руденко на встрече с делегацией руководства японского «Фонда мира Сасакава», сообщила пресс-служба ведомства.

«Акцентировано, что путь к возобновлению двустороннего политдиалога и практического взаимодействия может открыть только подкрепленный конкретными шагами пересмотр Японией враждебного курса в отношении России», — сказано в сообщении.

Российская сторона во время переговоров изложила «принципиальные подходы к проблематике обеспечения безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Руденко также отметил, что курс Японии на ремилитаризацию страны способствует эскалации напряженности в регионе, добавили в МИДе.

Япония после начала Россией военной операции на Украине ввела против Москвы десятки пакетов санкций. МИД полагает, что это ведет к полному разрушению отношений между двумя государствами. Кроме того, российские власти считают, что Токио создает угрозу безопасности страны, проводя у границ России учения совместно с западными союзниками.

В МИДе подчеркивали, что Москва не намерена сама предлагать восстановление политических контактов с Японией в сложившейся ситуации. Россия считает введенные Токио и странами Запада ограничения незаконными.