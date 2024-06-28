МИД назвал потенциальной угрозой планы Японии на учения у границ России

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Россия рассматривает планы Японии провести учения близ двухсторонней границы как потенциальную угрозу своей безопасности, говорится в заявлении на сайте МИДа.

Речь идет об учениях, которые Токио планирует провести совместно с военными западных стран на острове Хоккайдо с 19 по 25 июля. В связи с этим российская сторона выразила посольству Японии в Москве «решительный протест», отметили в ведомстве.

«Японской стороне указано на категорическую недопустимость провокационной военной активности у дальневосточных рубежей нашей страны, осуществляемой в том числе во взаимодействии с внерегиональными государствами — членами НАТО. Расцениваем подобную активность как потенциальную угрозу безопасности Российской Федерации», — говорится в заявлении министерства.

Москва предупредила японские власти об ответных мерах по укреплению обороноспособности и защите суверенитета России, добавили в МИДе.

В учениях, которые планирует Токио, участвуют Силы самообороны Японии, а также французские, испанские и немецкие ВВС. В регион в рамках маневров отправят три десятка истребителей, самолетов транспортной авиации и самолетов-заправщиков из трех западных стран.

В конце июня учения в акваториях Тихого океана, Японского и Охотского морей провел Тихоокеанский флот России. Минобороны 28 июня отчиталось об их завершении. В маневрах участвовали около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, а также порядка 20 самолетов и вертолетов морской авиации и подразделения морской пехоты. Кроме того, в них задействовали боевые расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».