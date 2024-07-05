Пожаловавшегося на логотип выборов экс-мундепа Иванова арестовали на пять суток

Пожаловавшегося на логотип выборов экс-мундепа арестовали на пять суток

Павел Иванов (признан иноагентом) (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

Таганский районный суд города Москвы назначил административный арест бывшему московскому муниципальному депутату от округа Басманный Павлу Иванову (признан иноагентом) за демонстрацию экстремистской символики. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции в телеграм-канале.

Протокол в отношении Иванова составили по статье 20.3 Кодекса об административных правонарушениях (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций).

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Таганского суда Москвы.

В мае 2024 года Иванов, будучи мундепом от КПРФ, сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что направил запрос директору ФСБ Александру Бортникову.

В документе, с его слов, говорилось, что в конце логотипа Единого дня голосования-2024, представленного ЦИК, присутствует символ, «до степени неразличимости схожий» с символикой штабов Навального (признаны экстремистской организацией и запрещены в России). Иванов попросил запретить логотип и провести проверку в отношении ЦИК.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова в ответ заявила, что логотип является проектом, и он разослан в регионы для обсуждения, а итоговый вариант будет утверждаться позднее. Она назвала жалобу «параноидальными измышлениями», а самого депутата — «провокатором и бездельником».

Изначальный вариант логотипа был исполнен в цветах флага России, на нем присутствовал восклицательный знак. Из утвержденной впоследствии версии его убрали. Памфилова заявила, что логотип «доработали» с учетом «пожеланий и рекомендаций наших коллег из регионов».

Иванова лишили статуса депутата. КПРФ назвала это попыткой давления на партию в преддверие выборов в Мосгордуму, которые пройдут в Единый день голосования 6-8 сентября. В России действует закон, запрещающий иноагентам избираться на выборах всех уровней. По тому же закону полномочия депутата или сенатора могут прекратить досрочно в случае, если его признают иностранным агентом (на снятие такого статуса дается 180 дней).