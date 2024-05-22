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День выборов ,  
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ЦИК сменила логотип выборов после жалоб на сходство с проектом Навального

Сюжет
Единый день голосования в России
ЦИК утвердила логотип единого дня голосования, который пройдет 8 сентября. Теперь на нем отсутствует красный восклицательный знак, который был в первой версии логотипа

ЦИК России
ЦИК России

ЦИК утвердила итоговый вариант логотипа единого дня голосования (ЕДГ), который запланирован на 8 сентября 2024 года. В нем, в частности, отсутствует восклицательный знак, который был представлен в проекте.

«С учетом пожеланий и рекомендаций наших коллег из регионов мы, как и обещали, доработали и утвердили логотип предстоящей в сентябре избирательной кампании», — сказала глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Проект логотипа представили 15 мая. Он был исполнен в цветах российского флага. На нем, в частности, присутствовал красный восклицательный знак.

После этого московский мундеп от округа Басманный Павел Иванов (КПРФ) направил заявление директору ФСБ Александру Бортникову о сходстве восклицательного знака с символикой штабов Алексея Навального (признаны экстремистской организацией и запрещены в России).

Памфилова назвала жалобу Иванова «параноидальными измышлениями», а самого депутата — «провокатором и бездельником».

Памфилова назвала жалобу на логотип выборов параноидальными измышлениями
Политика
Элла Памфилова
В ЕДГ в 83 российских регионах состоятся порядка 4 тыс. избирательных кампаний всех уровней. По словам Памфиловой, участие в выборах смогут принять более 55 млн избирателей.

В частности, 8 сентября запланировали 20 прямых выборов глав регионов, в 13 субъектах выберут депутатов местных парламентов, в Улан-Удэ и Анадыре — мэров. Также жители 21 региона проголосуют за депутатов представительных органов региональных столиц. В Хакасии назначили дополнительные выборы депутата Госдумы восьмого созыва.

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Теги
Юлия Овчинникова
ЦИК Единый день голосования Алексей Навальный логотип Элла Памфилова
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