ЦИК сменила логотип выборов после жалоб на сходство с проектом Навального
ЦИК утвердила итоговый вариант логотипа единого дня голосования (ЕДГ), который запланирован на 8 сентября 2024 года. В нем, в частности, отсутствует восклицательный знак, который был представлен в проекте.
«С учетом пожеланий и рекомендаций наших коллег из регионов мы, как и обещали, доработали и утвердили логотип предстоящей в сентябре избирательной кампании», — сказала глава Центризбиркома Элла Памфилова.
Проект логотипа представили 15 мая. Он был исполнен в цветах российского флага. На нем, в частности, присутствовал красный восклицательный знак.
После этого московский мундеп от округа Басманный Павел Иванов (КПРФ) направил заявление директору ФСБ Александру Бортникову о сходстве восклицательного знака с символикой штабов Алексея Навального (признаны экстремистской организацией и запрещены в России).
Памфилова назвала жалобу Иванова «параноидальными измышлениями», а самого депутата — «провокатором и бездельником».
состоятся порядка 4 тыс. избирательных кампаний всех уровней. По словам Памфиловой, участие в выборах смогут принять более 55 млн избирателей.
В частности, 8 сентября запланировали 20 прямых выборов глав регионов, в 13 субъектах выберут депутатов местных парламентов, в Улан-Удэ и Анадыре — мэров. Также жители 21 региона проголосуют за депутатов представительных органов региональных столиц. В Хакасии назначили дополнительные выборы депутата Госдумы восьмого созыва.
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