Памфилова назвала жалобу на логотип выборов параноидальными измышлениями

На логотип, представленный в середине мая, пожаловался в ФСБ московский мундеп. Памфилова назвала это «параноидальными измышлениями бездельников»

Элла Памфилова (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Представленный логотип Единого дня голосования-2024 является проектом, он разослан в регионы для обсуждения, а итоговый вариант будет утверждаться на следующей неделе, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. Она сообщила через телеграм-канал ЦИК, что не видит причин комментировать «параноидальные измышления» по поводу логотипа.

Логотип Единого дня голосования (назначен на 8 сентября) был представлен ЦИК 15 мая. Он исполнен в цветах флага России, на нем, в частности, присутствует восклицательный знак.

16 мая московский мундеп от округа Басманный Павел Иванов (КПРФ) на своей странице во «ВКонтакте» сообщил, что направил запрос директору ФСБ Александру Бортникову, в котором заявил, что в конце логотипа присутствует символ, «до степени неразличимости схожий» с символикой штабов Навального (признаны экстремистской организацией и запрещены в России). Иванов попросил запретить логотип и провести проверку в отношении ЦИК.

«Не вижу причин комментировать параноидальные измышления разного рода провокаторов и бездельников», — приводится комментарий Памфиловой в телеграм-канале ЦИК.