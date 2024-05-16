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Единый день голосования ,  
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Памфилова назвала жалобу на логотип выборов параноидальными измышлениями

Сюжет
Единый день голосования
На логотип, представленный в середине мая, пожаловался в ФСБ московский мундеп. Памфилова назвала это «параноидальными измышлениями бездельников»
Элла Памфилова
Элла Памфилова (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Представленный логотип Единого дня голосования-2024 является проектом, он разослан в регионы для обсуждения, а итоговый вариант будет утверждаться на следующей неделе, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. Она сообщила через телеграм-канал ЦИК, что не видит причин комментировать «параноидальные измышления» по поводу логотипа.

Логотип Единого дня голосования (назначен на 8 сентября) был представлен ЦИК 15 мая. Он исполнен в цветах флага России, на нем, в частности, присутствует восклицательный знак.

16 мая московский мундеп от округа Басманный Павел Иванов (КПРФ) на своей странице во «ВКонтакте» сообщил, что направил запрос директору ФСБ Александру Бортникову, в котором заявил, что в конце логотипа присутствует символ, «до степени неразличимости схожий» с символикой штабов Навального (признаны экстремистской организацией и запрещены в России). Иванов попросил запретить логотип и провести проверку в отношении ЦИК.

«Не вижу причин комментировать параноидальные измышления разного рода провокаторов и бездельников», — приводится комментарий Памфиловой в телеграм-канале ЦИК.

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ЦИК Элла Памфилова логотип Единый день голосования ФСБ
Александр Бортников фото

Александр Бортников

Директор ФСБ
15 ноября 1951 года

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